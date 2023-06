Prima c’è la sfida col Torino, ma la testa dell’Inter in questo momento è tutta rivolta alla finale di Champions League di sabato prossimo. E in questo senso arrivano buone notizie per il tecnico Simone Inzaghi.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport da Appiano Gentile arrivano rumors secondo i quali Henrikh Mkhitaryan sta sempre meglio e addirittura si candida ad una maglia da titolare per la sfida al Manchester City. Rimane in dubbio Correa, mentre anche Skriniar si prepara.

L’opinione di Passione Inter

Avere a disposizione anche Mkhitaryan per la finale è una grande notizia. Di fatto l’armeno è un titolare di questa Inter e anche se dovesse partire dalla panchina garantirebbe un ricambio di grande qualità di cui Inzaghi ha bisogno. Togliere Brozovic in questo momento però appare difficile, anche se è con Calhanoglu e Mkhitaryan che i nerazzurri sono arrivati fino a qui in Champions. Per le caratteristiche del City, potrebbe essere un’arma per spaccare la partita in corso.