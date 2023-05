Farlo giocare o non farlo giocare? Questo è il dilemma. Da quando la via del rientro dopo l’infortunio alla schiena si è fatta sempre più vicina, con la possibilità di tornare a disposizione già per la partita con il Torino, i tifosi nerazzurri e Simone Inzaghi sono tormentati da questo dubbio amletico: Milan Skriniar deve giocare la finale di Champions?

PERCHÉ SÌ

Partiamo dalle certezze e dai dati oggettivi: è uno dei migliori difensori d’Europa. Su questo non si discute. Non è un caso che abbia una valutazione di 60 milioni di euro e che il Psg, uno dei club – almeno sulla carta – più forti del pianeta, lo abbia ingaggiato per la prossima stagione a peso d’oro (circa 10 milioni all’anno). Quando è in forma, in passato lo ha dimostrato più e più volte, diventa praticamente insuperabile: un mastino fisico e possente, ma allo stesso tempo veloce e in grado di intervenire (in scivolata o nei contrasti) con la precisione di un chirurgo. Ed è proprio questo mix delle sue qualità che spinge verso un suo impiego a Istanbul: probabilmente è l’uomo più adatto di tutta la rosa nerazzurra a (quanto meno provare) contenere il “mostro” Haaland. Vero, qualora giocasse, il marcatore diretto del norvegese sarebbe comunque Acerbi, ma è altrettanto chiaro che un macchina da gol del genere va contrastata con raddoppi continui, e nessuno sembra più adeguato dello slovacco a svolgere questo compito (apparentemente) quasi impossibile. Sempre in quest’ottica, bisogna ricordarsi che è una finale di Champions League: in un palcoscenico così, devono giocare i migliori. E Skriniar è uno dei migliori dell’Inter, a prescindere da tutte le vicende extra-campo degli ultimi mesi. Poi, parlando dell’aspetto meritocratico, va detto che il classe ’95, sotto un certo punto di vista, merita di giocare questa partita. Perché ci sono pochi dubbi sul fatto che senza l’Inter Skriniar non sarebbe arrivato dove si trova ora, ma – allo stesso tempo – anche l’Inter senza Skriniar forse non sarebbe qui. Spieghiamoci meglio: la rinascita nerazzurra, di cui ora si raccolgono i frutti, è cominciata qualche anno fa, quando lo slovacco era uno dei punti saldi e dei giocatori imprenscindibili del club. Quindi, in questo senso, Skriniar si è meritato di giocare questa finale.

PERCHÉ NO

E poi c’è la metà oscura della Luna. Prima argomentazione: squadra che vince non si cambia. I nerazzurri hanno svoltato e invertito la rotta della stagione quando lo slovacco era fuori per infortunio, indisponibile. Dopo aver giocato l’andata degli ottavi con il Porto e 10 minuti al ritorno, Skriniar non ha più messo piede in campo nella gloriosa camminata europea dell’Inter, conclusa con il pass per Istanbul. 4 partite disputate senza di lui, 3 clean sheet ottenuti tra quarti e semifinale. Perché Inzaghi dovrebbe andare a toccare gli ingranaggi di una macchina che si è dimostrata difensivamente perfetta? Soprattutto con questo Darmian, che ha trovato la sua dimensione ideale come braccetto di destro della difesa a tre e che negli ultimi mesi è stato sostanzialmente impeccabile, infallibile. E poi, in caso il tecnico decidesse di schierarlo, come si modificherebbe lo scacchiere nerazzurro? Fuori Darmian (anche se al momento sembra impensabile)? Oppure fuori Dumfries con il 36 pronto a scalare a tutta fascia (ma si perderebbero tutte le certezze di cui abbiamo appena parlato)? Eventualmente, la risposta da dare sarebbe molto complicata. E non dimentichiamoci che Skriniar non gioca una partita da febbraio (se escludiamo i 10 minuti con il Porto di metà marzo): quali sono le sue condizioni? È pronto per affrontare una sfida del genere, il palcoscenico più ambito a livello di club, contro un avversario del genere, che gioca a ritmi elevatissimi, quasi senza senso? Un altro dubbio che richiede una risposta complessa. Infine, come nel paragrafo precedente, arriviamo all’aspetto meritocratico. Ma questa volta in un’ottica diversa, sotto un altro punto di vista. Dopo aver lasciato l’Inter a zero, senza permetterle di incassare nemmeno un euro, nonostante fosse designato come prossimo capitano e idolo dei tifosi, è giusto che giochi la partita più importante degli ultimi tredici anni?

IL DUBBIO RESTA, MA LA SOLUZIONE È VICINA

Simone Inzaghi, così come tutto il popolo interista, ha ancora dieci giorni per riflettere e per prendere una decisione. Già l’ultima gara di campionato con il Torino, in caso lo slovacco fosse pienamente recuperato, potrebbe essere un indizio importante per la risoluzione del dilemma nerazzurro: farlo giocare o non farlo giocare, cosa fare con Milan Skriniar in finale di Champions League?