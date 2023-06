L’Inter è a un passo dalla conquista della Champions League, ma l’ultimo ostacolo è il più difficile di tutti: il Manchester City di Pep Guardiola. Una gara molto complessa, che richiederà agli uomini di Inzaghi una prestazione eroica, per portare a casa un risultato storico sul campo, ma anche dal punto di vista finanziario.

Questa è la situazione: i nerazzurri hanno guadagnato oltre 95 milioni di euro, grazie all’accesso alla finale di Champions League. A questi inoltre, va aggiunta anche la maggiorazione della quota del market pool. Quindi:

57,5 premi UEFA

15,6 quota base

12 market pool

16 ranking storico

TOTALE di circa 101 milioni di euro (l’anno scorso erano 62), ai quali vanno tolti 4 milioni di euro di sanzione UEFA per il Fair Play Finanziari e aggiunti gli incassi dal botteghino che sono stati:

3,5 milioni col Bayern Monaco

4,3 milioni col Barcellona

4 milioni col Viktoria Plzen

6,8 milioni per Inter-Porto

8,2 milioni per Inter-Benfica

12,5 milioni per Inter-Milan (record del calcio italiano)

TOTALE di circa 39,3 milioni di euro.

La vittoria a Istanbul, invece, garantirebbe altri 4.5 milioni di euro. Ai quali aggiungere 3,5 milioni di euro per la qualificazione alla Supercoppa Europea (un milione in più (un milione in più a chi la vince) e fino a 5 milioni di euro per il Mondiale per Club.