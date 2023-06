Ci siamo: l’avvicinamento alla finale di Champions League è ufficialmente iniziato. Manchester City e Inter preparano la notte di Istanbul che vale la storia ed entrambe le formazioni avranno la possibilità di presentarsi quasi al gran completo e con il miglior abito possibile nella gara che conta più di tutte.

Guardiola, molto abile nelle rotazioni e nel coinvolgere tutto il gruppo, non dovrebbe proporre sorprese rispetto a quello che nella fase più calda di questa stagione è diventato nei fatti l’undici titolare da cui partire. Dall’altro lato invece per Inzaghi un paio di dubbi ancora da sciogliere: il primo riguardante il recupero di Mkhitaryan che può cambiare il centrocampo, il secondo in attacco con Dzeko e Lukaku a contendersi la maglia al fianco di Lautaro Martinez.

Ecco le probabili formazioni: