Buone notizie per l’Inter nel penultimo allenamento ad Appiano Gentile in vista della finale di Champions League di sabato sera contro il Manchester City. Simone Inzaghi recupera completamente Henrikh Mkhitaryan che ha svolto l’intera seduta di allenamento con il resto dei compagni, a differenza di Joaquin Correa che ha completato i lavori a parte. Il centrocampista armeno a questo punto può insidiare Marcelo Brozovic nella formazione titolare, con il croato che al momento però parte in vantaggio.