Dove vedere Manchester City-Inter in diretta TV e streaming

La notte più importante è arrivata. Manchester City-Inter, finale di Champions League a Istanbul ci siamo. L’ultima partita della stagione, la più importante per entrambi i club. Si gioca sabato 10 giugno alle ore 21 italiane.

Informazioni utili per seguire Manchester City-Inter

Manchester City-Inter sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5. Su Infinity sarà possibile seguire la gara tramite l’App dedicata o sul sito Mediasetplay. Anche Sky trasmetterà l’incontro su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). Inoltre si potrà seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Atalanta in diretta insieme a voi!

Probabili formazioni Manchester City-Inter

Ecco le probabili formazioni di Manchester City-Inter.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Gundogan, de Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi