Contro il Manchester City sarà una sfida quasi impossibile, per vincere servirà un’impresa. Per battere il colosso allenato da Guardiola, composto da “mostri” come Halaand, De Bruyne, Grealish e Bernardo Silva, l’Inter dovrà giocare una partita perfetta e sperare di avere anche un pizzico di fortuna. Ma forse la prestazione sul campo non sarà sufficiente, e allora i nerazzurri si aggrappano anche… a un dato “statistico”.

Già, perché negli ultimi dieci anni si è verificata sempre una condizione: la vincitrice della Champions aveva un croato in rosa. La striscia è partita nel 2013 con il Bayern Monaco di Mandžukić, poi è proseguita con il Real Madrid di Modric nelle cinque edizioni conquistate (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), il Barcellona di Rakitic (2015), il Liverpool di Lovren (2019), il Bayern Monaco di Perisic (2020) e il Chelsea di Kovacic (2021). E tra l’altro, quasi tutto il centrocampo della Croazia vice-campione del mondo e semifinalista a Qatar ha alzato la coppa: manca solo Brozovic, che è l’unico croato delle due rose. Allora Inzaghi e tutto il popolo nerazzurro si augurano che la statistica curiosa non finisca proprio quest’anno.