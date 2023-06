1 di 4

ROSE A CONFRONTO

La finale di Champions League tra Manchester City e Inter è presentata da molti come un’impresa quasi impossibile. La squadra di Guardiola è un gigante del calcio europeo, in campo e fuori, e gli uomini di Inzaghi saranno chiamati a un’autentica impresa. Tuttavia, come ricordato dallo stesso tecnico nerazzurro, nelle finali gli episodi possono ribaltare i pronostici.

Aspettando che il campo dia il suo responso, andiamo a quantificare (dati Transfermarkt) il divario economico tra i Citizens e i nerazzurri.

