Tanti ospiti speciali a San Siro per Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League. Sugli spalti anche molti ex nerazzurri, perché quando questi colori ti entrano nel cuore poi non puoi più farne a meno. È il caso di Hakimi e Perisic, presenti entrambi in tribuna.

Come si può vedere nel video qui sotto, i due ex, si sono lasciati andare a un lungo abbraccio. Probabilmente hanno ricordato il meraviglioso Scudetto del 2021 o forse, chissà, avevano un po’ di nostalgia per non essere ancora in campo con la maglia dell’Inter a compiere una grande impresa.