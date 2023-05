VIDEO – EUFORIA Barella: SCATENATO si unisce ai tifosi!

L’entusiasmo per il raggiungimento della finale di Champions League ha coinvolto tutto il mondo Inter, dai tifosi ai giocatori, in un’unica grande euforia collettiva. Tra i più coinvolti c’è Nicolò Barella.

Il centrocampista nerazzurro, come si vede nel video qui sotto, si è unito ai festeggiamenti in strada, affacciandosi dal tettuccio della sua macchina per salutare tutto il popolo interista.