La questione sponsor sta tenendo banco da diversi mesi in casa Inter, con l’abbandono a Digitalbits, assente sulle maglie da diverse partite. Per la finale di Champions League, però, la società nerazzurra sta pensando a soluzioni alternative.

Ne ha parlato anche Marotta in un’intervista a Radio anch’io Sport. Queste le sue parole: “In realtà, stiamo trattando con diverse aziende e attività. Non so bene se queste trattative arriveranno a una conclusione prima del 10 giugno. Di sicuro, il regolamento dell’UEFA non permette di mettere un brand di un’azienda se non a livello sociale. Ci sono trattative, ma non so come andrà”.

Una frase inequivocabile, che fa capire come l’Inter sia effettivamente alla ricerca di soluzioni alternative per la gara di Istanbul. Una strategia che, però, deve sottostare al regolamento imposto dalla UEFA per le sue competizioni, più stringente rispetto a quello dei vari campionati locali. Da capire, allora, come evolverà la situazione nelle prossime settimane.