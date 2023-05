Intervenuto alla trasmissione Radio anch’io Sport, Beppe Marotta ha parlato anche delle future strategie di mercato dell’Inter e sulle necessità societarie.

Queste le sue parole:

GIOVANI ITALIANI – “Credo che bisogna valorizzare il prodotto italiano. Noi siamo in grado di esprimere grandi valori, sia come giocatori che come allenatori, arbitri e dirigenti. Gli investimenti più importanti sono nei centri di formazione e, dunque, il rapporto tra la Federazione e i club deve essere ancora più forte. I talenti in Italia ci sono e possono competere con tutta l’Europa”.

SCALVINI E FRATTESI – “Scalvini e Frattesi sono due giovani molto interessanti, ma ce ne sono anche altri. È evidente che il calcio italiano esprime talenti puri. Scalvini e Frattesi sono seguiti da tanti club e non nascondo che anche l’Inter gli abbia messo gli occhi addosso. Poi bisogna trovare una negoziazione da portare avanti. In questo momento noi siamo fermi”.

LUKAKU – “Lukaku ama la maglia che indossa e si trova bene nell’Inter. Questi sono aspetti fondamentali, ma il giocatore è in prestito fino al 30 giugno e non sappiamo cosa succederà al Chelsea. In questo momento siamo alla finestra”.

INZAGHI – “Non si può valutare una stagione da una partita. Anzi, essere in finale di Champions è un grande prestigio per Inzaghi che se lo merita. La valutazione è estremamente positiva. C’è stato un momento in cui le cose non andavano bene e quindi i dibattiti all’interno della società diventavano un pochino più forti e diretti. Ma le critiche sono sempre state propositive. Inzaghi però ha dimostrato di essere all’altezza e ha riportato la stagione sulla strada della positività”.

BILANCIO – “La locomotiva è il risultato sportivo, che condiziona tutte le attività del club, dalla valorizzazione del brand allo stadio, e quest’anno stiamo raggiungendo la somma di 80 milioni di introiti. Un numero molto importante e legato alle performance durante la stagione”.