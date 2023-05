Lukaku è al top: Inzaghi cambia idea per la finale di Coppa Italia?

Una delle poche note positive del pomeriggio del Maradona è Romelu Lukaku. Il belga ha segnato ancora una volta, portando a 6 reti e 3 assist il bottino nelle ultime 6 partite in Serie A dell’Inter (contro il Verona, però, non aveva giocato).

Numeri eccezionali, ai quali Big Rom si aggrappa per provare a far cambiare idea a Inzaghi in vista della finale di Coppa Italia, contro la Fiorentina.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lukaku è ormai tornato al livello atteso, ma è ancora presto per capire se questo basterà a cambiare i piani di Inzaghi. Qualcosa in più si potrà capire tra oggi e domani, ma la panchina di Dzeko contro il Napoli è un indizio abbastanza netto.

Un dato che sottolinea anche La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il bosniaco è avanti, dal momento che il tecnico è pronto a puntare di nuovo sulla coppia d’attacco Lautaro-Dzeko, che tanto bene ha fatto fin qui in coppa.

L’opinione di Passione Inter

Lukaku sta vivendo un ottimo finale di stagione, che potrebbe incidere positivamente su una sua possibile permanenza all’Inter. Al tempo stesso, però, viene difficile pensare che Inzaghi voglia sovvertire proprio ora delle gerarchie che hanno portato la squadra a questo punto della stagione.

Big Rom avrà ancora le sue occasioni per fare bene e anche con la Fiorentina, contro la quale vuole riscattarsi dall’errore a porta vuota di qualche settimana fa, potrà dare il suo fondamentale apporto, anche se probabilmente solo uscendo dalla panchina.