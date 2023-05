Roberto Gagliardini è alle battute finali della sua avventura all’Inter e, contro il Napoli, potrebbe averla conclusa anzitempo con una prestazione scellerata: espulso dopo 41 minuti per doppia ammonizione, dopo una serie reiterata e scriteriata di falli. Ora, il centrocampista deve guardare al futuro lontano da Milano.

Gagliardini, con il contratto in scadenza da diversi mesi, sembra aver già trovato una soluzione: andrà in scadenza e poi cercherà una nuova sistemazione, quasi sicuramente in Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, su di lui ci sono Monza e Lazio, da tempo interessate al giocatore.

L’opinione di Passione Inter

Gagliardini ha ufficialmente chiuso la sua esperienza a San Siro (quella con l’Atalanta, che salterà per squalifica, sarà l’ultima gara casalinga dell’Inter). Il modo più coerente per terminare un rapporto che con il pubblico nerazzurro non è mai sbocciato. Ieri, però, il centrocampista ha dimostrato e giustificato tante critiche nei suoi confronti.

Gagliardini si era lamentato del suo scarso utilizzo con Inzaghi, ma purtroppo per lui e per l’Inter, al Maradona ha dimostrato del perché il tecnico si sia fidato così poco di lui in questi due anni sulla panchina nerazzurra.