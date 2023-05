La trattativa che ha portato Casadei dall’Inter al Chelsea, la scorsa estate, ha fatto molto discutere. Ieri sera, all’esordio nel Mondiale U-20, il centrocampista e capitano della selezione azzurra ha dimostrato perché si parla così tanto del suo talento, dominando il Brasile nel successo dell’Italia per 3-2.

Come si può vedere nel video qui sotto, Casadei è stato autore di una grande gara, autore di un assist e di una doppietta. Il secondo gol, inoltre, è un calcio di rigore procurato dallo stesso centrocampista. Nota a margine: in campo per l’Italia c’erano i nerazzurri, Zanotti ed Esposito titolari, mentre Fontanarosa è subentrato nella ripresa.