Inter e LeoVegas: una partnership vincente nel 2023

Il 2023 ha visto l’inizio di un’importante partnership tra Inter e LeoVegas. Lo sponsor del noto operatore di gioco d’azzardo si è già intravisto nel kit prematch indossato nel derby contro il Milan in campionato. Ancora prima, era presente sul training kit nel ritiro invernale di allenamento a Malta. È lì che è iniziato tutto.

Alleanze di questo tipo non sono rare. Il mondo del gambling e quello del calcio, in fondo, sono sempre stati vicini. Qui, però, si tratta di una sinergia particolarmente intrigante.

In questo articolo, noi e i nostri partner di SitiCasinoNonAAMS.com discuteremo i dettagli di questa collaborazione.Capiremo anche quali sono le caratteristiche e gli effetti di questa sinergia. Sarà quindi analizzato l’impatto sull’industria del gioco d’azzardo e le possibili evoluzioni future.

LeoVegas: profilo dell’azienda

La storia di LeoVegas è quella di un grande successo. La piattaforma è stata fondata nel 2011 in Svezia. In breve tempo, si è affermata come uno dei principali mobile bookmakers al mondo. Nel 2017, quando è finalmente arrivato in Italia, è diventato uno degli operatori più amati nel nostro paese.

La sua missione è semplice. Offrire un’esperienza di gioco innovativa, coinvolgente e sicura. Il successo di LeoVegas è dovuto principalmente al suo focalizzarsi sul mobile gaming. Stiamo parlando di una vera e propria idea pionieristica in questo senso. Mentre la maggior parte dei bookmaker erano solo su desktop, LeoVegas no. Aveva già capito le potenzialità degli smartphone per quanto riguarda il gioco. Ha così anticipato una tendenza che si è poi solidificata.

La sua storia è caratterizzata da tanti successi e riconoscimenti. Sono molteplici i premi vinti da questa piattaforma, da quelli per l’innovazione a quelli per la qualità del servizio. Ormai la bacheca di LeoVegas sembra quella di una squadra di successo.

Ma cosa offre questa azienda in concreto? Per prima cosa, tantissimi giochi. Slot machine, giochi da tavolo, giochi da casinò dal vivo, ce n’è davvero per tutti. Gli amanti dello sport troveranno poi tantissime scommesse. Un’altra caratteristica importante del bookmaker è il suo impegno per l’esperienza utente. La trasparenza ha un ruolo altrettanto importante. L’azienda pone poi un’enfasi particolare sul gioco responsabile. Offre agli utenti strumenti per il controllo del gioco d’azzardo e promuove una cultura di gioco responsabile.

LeoVegas continua a espandersi e a innovare nel settore del gioco d’azzardo online, mantenendo la sua posizione di primo piano. Prova ne è il fatto che recentemente si sia anche dato all’infotainment, con l’apertura di un nuovo sito dedicato. E proprio il sito di infotainment ha avuto un ruolo fondamentale in questa partnership con i nerazzurri, di cui tanto si è parlato dopo i derby.

Dettagli della collaborazione

LeoVegas e Inter hanno firmato un accordo di tre anni. Ogni anno i nerazzurri incasseranno cinque milioni di euro. Un bel gruzzolo, anche considerati i problemi col main sponsor. Digitalbits, infatti, non ha pagato neanche un euro all’Inter quest’anno. La dirigenza è stata quindi costretta a rimuovere lo sponsor dalle maglie. Chissà che il bookmaker possa dunque prendere il suo posto un giorno.

Al momento, però, la partnership è limitata allo sponsor del training kit. Questo per la prima squadra maschile e femminile. A ben vedere, lo sponsor per la divisa di allenamento non è proprio LeoVegas. Bensì, è la piattaforma di infotainment LeoVegas.News. Lo sponsor è comparso per la prima volta al training camp di Malta, mentre venivano disputati i mondiali. Ora, non solo è sul training kit delle gare di Serie A e Champions League, incluso il derby con il Milan. Lo troviamo anche nel tunnel dello stadio Meazza e al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Ovvero il campo di allenamento dell’Inter.

Se per l’Inter il guadagno è economico, LeoVegas ha ottenuto una grande visibilità. Già dal training camp a Malta, l’aumento di interesse per il bookmaker è cresciuto a dismisura. D’altronde, dopo una prima parte di stagione sottotono, ora i nerazzurri sono considerati tra le più forti squadre d’Europa. Ad inizio stagione ha vinto la Supercoppa Italiana. Si giocherà la Coppa Italia con la Fiorentina. Infine, ha raggiunto la finale di Champions League sconfiggendo il Milan nel derby di semifinale, il che aggiunge ancora più gioia ai suoi tifosi. Insomma, molti risultati di grande valore.

Le due società sono anche accomunate da obiettivi simili. L’Inter mira a indirizzare i suoi tifosi verso un sito di infotainment affidabile e ricco di contenuti esclusivi legati al calcio. LeoVegas.News è proprio questo. Dall’altra parte, LeoVegas cerca di diventare la piattaforma preferita dei fan della Serie A. E perché non partire, anche simbolicamente, proprio dal training ground?

Inoltre, valori e obiettivi Inter Milan sono simili a quelli del bookmaker. Entrambi sono noti per il loro mix di innovazione ed eccellenza. La promozione congiunta di eventi potrebbe quindi portare a risultati fantastici. Il pubblico delle due aziende aumenterebbe quindi vistosamente. Infine, entrambe pongono un’attenzione particolare sul gioco responsabile. Il gambling, si sa, nasconde varie insidie. Inter e la piattaforma di gaming promuovono insieme pratiche di gioco sicuro e responsabile.

Impatto sull’industria del gioco d’azzardo

Questo tipo di collaborazione ha un impatto potenzialmente significativo sull’industria del gioco d’azzardo in generale. Rappresenta un esempio di come questo settore possa creare sinergie importanti con l’universo calcistico.

Prima di tutto, porta a un aumento dell’interesse verso il settore del gambling e dell’infotainment. Si tratta di una collaborazione che affascina sia i fan del gioco che quelli del calcio. Potrebbe quindi portare a un aumento di partnership di questo tipo. O quantomeno spingere altri bookmakers a puntare su attività di marketing legate al football. Allo stesso modo, molte squadre potrebbero cercare collaborazioni con siti di betting. L’integrazione tra i due mondi è già in atto. Potrebbe però aumentare notevolmente.

Un altro scenario interessante è legato all’infotainment. Molti più bookmakers, seguendo l’esempio di LeoVegas, potrebbero puntare su un mercato di questo tipo. Ed è proprio attraverso i siti di informazioni che potrebbero avvicinarsi sempre più al mondo dello sport. Una via inaspettata della quale la piattaforma si è fatta promotrice. Così ha dimostrato di nuovo la sua natura strettamente legata all’innovazione.

Conclusione

Il nuovo accordo tra LeoVegas e Inter ha aperto nuove opportunità. A partire dal training camp di Malta, l’inserimento del marchio LeoVegas.News sul front del training kit dei nerazzurri ha suscitato un notevole interesse. Questo sia da parte dei tifosi che dei fans della nota piattaforma. La sinergia che si è creata tra i due settori è molto affascinante. La compagine milanese ha ottenuto un importante supporto economico attraverso questa unione. Inoltre, la visibilità del marchio di infotainment è cresciuta notevolmente grazie alle prestazioni di successo del club durante la stagione. Soprattutto dopo i ben quattro derby vinti. Al momento, parliamo di uno dei club più in vista nel mondo dello sport.

La decisione di collaborare ha anche messo in luce l’importanza dei valori comuni condivisi tra loro. Entrambe mirano all’eccellenza, all’innovazione e alla qualità dei contenuti. L’accordo tra l’Inter e la piattaforma potrebbe aprire la strada a ulteriori collaborazioni tra il settore del gioco d’azzardo e quello calcistico. Infatti, è un ottimo esempio di come il football e il gambling possano intersecarsi in modo positivo. L’aumento dell’interesse verso il settore del gioco d’azzardo e dell’infotainment potrebbe portare a una maggiore cooperazione tra bookmakers e squadre calcistiche. Infine, questo aprirà nuove opportunità di marketing e promozione per entrambi i settori. Insomma, si parte dall’official training kit, ma si può arrivare molto lontano.