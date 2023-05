Dovrebbe arrivare a breve una nuova penalizzazione per la Juventus che, stando a quanto riportato stamattina dal Corriere dello Sport, potrebbe essere di 12 punti. Uno scenario del genere, cambierebbe molto la corsa a un posto in Champions League, mettendo l’Inter in una posizione ancor più favorevole.

Ecco come cambierebbe la classifica:

Napoli 83 punti (campione)* Inter 66 punti * Lazio 65 punti * Milan 64 punti Atalanta 61 punti Roma 59 punti * Juventus 57 punti *

*una partita in meno

Se questa indiscrezione dovesse essere confermata, l’Inter potrebbe qualificarsi alla prossima Champions League già oggi, battendo il Napoli al Maradona.