Inter, cambiano i piani per l’estate? Niente tournée negli USA

L’Inter è già al lavoro per pianificare la prossima stagione, ma alcuni programmi dovranno essere modificati. I nerazzurri, infatti, dovranno rinunciare alla tournée negli USA, nonostante il Nord America fosse stato scelto negli scorsi mesi come meta designata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri non stanno trovando incastri interessanti, in un calendario che negli Stati Uniti è già abbastanza ingolfato di impegni, con tantissimi grandi club in azione la prossima estate.

Una scelta che rammarica Zhang, molto interessato al mercato nordamericano, all’interno del quale avrebbe dato mandato a Goldman Sachs e Raine Group di cerca un partner di minoranza. Tuttavia, la soluzione sembra essere già a portata di mano: il Giappone. Nel paese asiatico, il calendario offre maggiori spazi e, in ogni caso, non mancheranno i grandi club (Atletico Madrid, Bayern Monaco, Manchester City).

La decisione ufficiale verrà presa nelle prossime settimane, ma il Giappone sta prendendo sempre più piede nella pianificazione nerazzurra.