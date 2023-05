L’Inter è pronta alla grande sfida contro il Napoli, che potrebbe dare una sterzata decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League, ma i nerazzurri potrebbero dover fare a meno di André Onana.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il portiere camerunense ha qualche linea di febbre e potrebbe non essere a disposizione per la sfida del Maradona.

Il portiere camerunense sarà valutato in mattinata. Al suo posto è già stato preallarmato Samir Handanovic, Sempre secondo il quotidiano romano, anche in caso di presenza oggi, lo sloveno dovrebbe poi giocare titolare anche la finale di Coppa Italia, contro la Fiorentina.