L’Inter torna in campionato dopo il successo nel Derby di Champions League. Nella 36a giornata di Serie A, i nerazzurri sfidano il Napoli, già campione, per trovare un risultato che possa blindare la qualificazione alla prossima massima competizione europea.

Al Maradona, Inzaghi ruoterà nuovamente molti giocatori: in difesa dentro D’Ambrosio e De Vrij, mentre a centrocampo è possibile l’impiego di Gagliardini, anche se Calhanoglu rimane favorito per una maglia da titolare, con Brozovic in regia. Sulla sinistra ci sarà Gosens, mentre la coppia d’attacco sarà Lukaku-Correa.

Spalletti, invece, dovrebbe rinunciare a Kvaratskhelia, infortunatosi in allenamento, con Elmas che dovrebbe prendere il suo posto, vista anche l’assenza di Lozano per infortunio. Ballottaggio tra Osimhen e Simeone in avanti, con il nigeriano leggermente favorito.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Inter: