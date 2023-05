Dopo i duelli con grandi centravanti come Osimhen e Lewandowski, Francesco Acerbi si prepara ad affrontare la macchina da gol probabilmente più temibile in Europa oggi, il (quasi) inarrestabile Erling Haaland del Manchester City in finale di Champions League. Per “aiutarlo” nell’impresa, un tifoso all’uscita da Appiano Gentile gli ha regalato… un retino da pesca! GUARDA IL VIDEO

