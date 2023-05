Con cinque vittorie consecutive l’Inter ha svoltato la propria stagione in campionato, centrando nel frattempo la qualificazione alla finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City. Niente male. La formazione nerazzurra potrebbe addirittura centrare la garanzia del quarto posto in campionato, e quindi l’aritmetica certezza della qualificazione alla prossima Champions League, già in questo turno di campionato.

La classifica attuale infatti recita:

Napoli 83 punti Juventus 69 punti Inter 66 punti Lazio 65 punti Milan 61 punti Roma 59 punti Atalanta 58 punti

Se il Milan perde o pareggia in casa contro la Sampdoria nell’anticipo del sabato, all’Inter basterà vincere a Napoli per salire a 7 o 8 punti di distacco dal quinto posto che vorrebbe dire certezza aritmetica della Champions League con due giornate di anticipo. La Roma, infatti, al massimo potrebbe salire a 62 punti (vincendo contro la Salernitana) e il Milan, come detto, rimarrebbe a quota 61 o 62, con l’Inter scappata a 69.

In caso di pareggio dell’Inter a Napoli ogni discorso sarà rinviato almeno di una partita, con il match point per l’Inter che slitterebbe alla gara di San Siro contro l’Atalanta dopo la finale di Coppa Italia.

Con quattro punti in tre partite infatti l’Inter raggiungerebbe quota 70 che soltanto il Milan potrà raggiungere vincendo le ultime tre partite di campionato, ma anche in caso di arrivo in parità a quota 70 l’Inter conserva un incoraggiante vantaggio nella differenza reti (+29 l’Inter, +14 il Milan) che porterebbe i nerazzurri ad avere la meglio sui rossoneri, considerando la parità globale negli scontri diretti.

Ricordando poi che c’è sempre la strada della finale di Istanbul: vincendo contro il Manchester City, l’Inter sarebbe qualificata alla prossima Champions League ed in prima fascia.