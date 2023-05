L’Inter ha una grande occasione per ottenere la qualificazione in Champions League. A San Siro, i nerazzurri hanno bisogno di un risultato positivo contro l’Atalanta, che a sua volta vuole vincere per continuare a coltivare le speranze europee, nella 37a giornata di Serie A.

Inzaghi deve rinunciare all’infortunato Correa e, allora, punta sulla Lu-La. Per il resto, tornato in titolari Onana e D’Ambrosio, con il centrocampo confermato in toto rispetto alla finale di Coppa Italia.

Confermate le scelte della vigilia per Gasperini, con Hojlund a guidare l’attacco, supportato da Pasalic e Koopmeiners.