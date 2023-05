In attesa di capire cosa accadrà con Lukaku e il Chelsea, l’Inter si cautela e valuta ipotesi alternative (o complementari) all’attaccante belga. Mentre su Retegui la dirigenza nerazzurra va avanti a prescindere e sembra in pole position, occhio alla situazione relativa a Marcus Thuram.

Secondo La Gazzetta dello Sport quella che conduce all’attaccante francese è la pista più complessa nonostante sia in scadenza di contratto. La concorrenza di Atletico Madrid e Manchester United in particolare, mentre il Bayern sembra in calo, è piuttosto insidiosa ma per il quotidiano i dirigenti interisti sono tornati a coltivare qualche speranza di arrivare a dama, si legge. Al momento Thuram non avrebbe alcun accordo con altri club, mentre sul piatto l’offerta interista c’è da tempo. Ci si riaggiornerà.

L’opinione di Passione Inter

Su Passione Inter vi teniamo costantemente aggiornati su Marcus Thuram dall’inizio delle trattative e alla nostra redazione non è mai risultato un congelamento così totale dei rapporti che, anzi, sono sempre andati avanti senza però sfociare in un accordo, almeno per ora. Tra i motivi della mancata fumata bianca anche l’incertezza tecnica e, soprattutto, della partecipazione alla prossima Champions League che però ora è ad un passo e rimette tutto su binari da tenere d’occhio. L’Inter, per quello che ci risulta, è ancora in corsa su Thuram.