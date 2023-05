Lukaku torna al Chelsea? L’Inter ha pronte tre alternative

Nonostante l’ottimo finale di stagione, Romelu Lukaku potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione se non si trovasse un nuovo accordo con il Chelsea. I nerazzurri non vogliono trovarsi impreparati e, per questo motivo, hanno pronte tre alternative valide per sostituire il belga.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che fa i nomi di: Mateo Retegui, Marcus Thuram e Noah Okafor. Il più semplice da prendere sarebbe l’italo-argentino, dal momento che l’Inter lo segue da oltre un anno, permettendo di mettersi in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza. Serviranno circa 18 milioni di euro, per un’operazione che ricorda quella fatta con Lautaro Martinez e che vede coinvolto anche il vicepresidente, Javier Zanetti.

Più complesse le altre due trattative. Thuram è in scadenza di contratto e l’Inter ha provato a lungo a convincerlo: il quinquennale dei nerazzurri, però, deve superare gli ostacoli rappresentati da Manchester United e Atletico Madrid. C’è più ottimismo rispetto a inizio primavera, ma l’operazione non è semplice.

Per Okafor, invece, c’è tanta concorrenza (Bayern Monaco, Milan e anche la Premier League). Inoltre, l’attaccante del Salisburgo, osservato da vicino in Europa League contro la Roma, costa circa 30 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2023.

L’opinione di Passione Inter

Come affermato dalla Rosea, Retegui sembra essere effettivamente l’investimento più probabile, sia per il tipo di operazione che per i costi della stessa. Thuram sarebbe anche più economico, visto che arriverebbe a parametro zero, ma l’Inter non è mai riuscita a convincerlo. Okafor sarebbe una scommessa molto interessante, ma, visto il costo non esiguo, c’è il rischio di investire tanto su un giocatore, sì di talento, che potrebbe aver bisogno di un po’ di tempo per adattarsi al calcio italiano.