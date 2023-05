Romelu Lukaku vuole restare all’Inter. I nerazzurri vorrebbero certezze, ma per ora possono solo attendere. Big Rom tornerà al Chelsea, con il nuovo allenatore, Mauricio Pochettino, intenzionato a valutare un suo eventuale utilizzo.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, secondo la quale, però, il ritorno in Premier League non sarebbe tra le opzioni di Lukaku per il futuro: vorrebbe restare a Milano. Il prestito di 12 mesi scadrà a fine giugno, ma i due club si parleranno dopo la finale di Istanbul, per capire se ci sono i margini per una nuova permanenza in nerazzurro.

Il cartellino di Lukaku pesa ancora 69 milioni di euro sul bilancio dei londinesi e l’idea di rinnovare il prestito potrebbe non soddisfare più il Chelsea. Il belga vorrebbe restare, ma attualmente servono tre condizioni affinché ciò avvenga:

Qualificazione in Champions League dell’Inter

Lukaku deve ridursi l’ingaggio da 11 milioni di euro lordi

Il Chelsea deve fare uno sconto sul prestito rispetto a questa stagione

Le prime due ipotesi sono possibili: i nerazzurri sono vicini all’obiettivo in campionato e Big Rom sembrerebbe disposto a venire incontro alle esigenze nerazzurre. L’ultima, invece, incontrerebbe le resistenze del Chelsea, al momento attuale. L’obiettivo delle prossime settimane, allora, sarà riuscire a convincere i Blues.

L’opinione di Passione Inter

Le ultime settimane hanno cambiato la posizione di Lukaku. La brillantezza e i gol ritrovati stanno convincendo l’Inter a trattare una sua permanenza. L’incontro con il Chelsea, però, sarà fondamentale per capire se le intenzioni potranno trasformarsi in realtà. L’Inter ha bisogno di capire al più presto cosa ne sarà del belga, anche per studiare una strategia diversa e muoversi per tempo sul mercato per trovare alternative valide.