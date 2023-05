Messa in bacheca la Coppa Italia, prima di pensare alla finale di Istanbul l’Inter ha un altro grande obiettivo da centrare. Contro l’Atalanta c’è la possibilità di centrare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League e consolidare il terzo posto sperando di insidiare anche il secondo occupato dalla Lazio. Per questo Inzaghi vuole chiudere i conti subito e concedersi due settimane piene di lavoro per programmare la finale di Champions League contro il Manchester City senza l’obbligo di dover fare punti all’ultima giornata contro il Torino.

L’infortunio di Correa cambia i piani del tecnico nerazzurro che non potrà ricorrere nuovamente all’alternanza delle coppie d’attacco. Allo stesso tempo potrebbe essere l’occasione per rivedere la Lu-La dal primo minuto. Dall’altro lato l’Atalanta è un po’ in emergenza e Gasperini scioglierà gli ultimi dubbi in queste ore.