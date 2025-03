Non giungono buone notizie sul mercato dell’Inter dopo gli ultimi contatti avviati dal Real Madrid. Il club spagnolo, infatti, starebbe percorrendo un’altra pista per il futuro di Nico Paz, nonostante il forte interesse già palesato in diverse occasioni dai nerazzurri.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il fantasista argentino potrebbe rimanere nel campionato italiano a vestire la maglia del Como. Il club lombardo si è già messo in contatto con Florentino Perez per cercare di mantenere le prestazioni del classe 2004 anche per la prossima stagione.

E’ vero che il Como detiene tutto il cartellino di Nico Paz dopo averlo acquistato a titolo definitivo, ma va pure ricordato che il Real Madrid si è riservato – oltre al 50% sulla futura rivendita – ben tre clausole di recompra da poter esercitare nelle prossime tre estati durante il periodo di mercato. La società italiana ha tentato pure di rivedere queste condizioni con i blancos, trovando davanti a sé un muro invalicabile.

Da qui il pressing esercitato in primis da Fabregas per convincere il Real Madrid a non attivare la prima clausola da 8 milioni di euro e lasciare Nico Paz ancora un altro anno a Como, facendo slittare di almeno una stagione il suo ritorno in Spagna. Uno scenario che complicherebbe non poco i piani dell’Inter nella corsa all’argentino.