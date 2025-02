Inter, SVELATE le 3 clausole presenti sul contratto di Nico Paz

Non che ce ne fosse bisogno, ma anche quest’oggi Nico Paz ha dato prova di tutte le sue qualità con una super partita contro la Fiorentina. L’argentino ha pure trovato nel corso della ripresa un gol bellissimo nella vittoria in trasferta del Como, battendo a rete De Gea con una traiettoria mancina imparabile per lo spagnolo.

Il suo nome, per via dell’incredibile stagione sin qui disputata, continua a risuonare forte sul calciomercato. Non solo in ottica Real Madrid, club che lo ha cresciuto e in cui il classe 2004 sogna un giorno di poter tornare, ma anche per altre grandi società che lo seguono. Tra queste l’Inter che, sfruttando l’amicizia tra Javier Zanetti e il padre Pablo, ha già intrattenuto più di una conversazione con il ragazzo.

A rovinare le speranze dell’Inter, come segnalato da Fabrizio Romano, potrebbe essere la formula con cui il Real Madrid ha ceduto la scorsa estate Nico Paz al Como. Oltre ad una percentuale del 50% sulla futura rivendita, i blancos hanno fatto inserire una recompra molto articolata. Gli spagnoli avranno infatti a disposizione tre diverse clausole di riacquisto per ciascuna delle prossime tre sessioni di mercato.

Nello specifico, come riportato dal noto giornalista, il Real potrà riportare Nico Paz a Madrid nell’estate 2025 per 8 milioni di euro. Qualora volesse attendere l’estate 2026 dovrà invece versare 9 milioni al Como, oppure avrà un’ultima possibilità per riportarlo a casa nel 2027 per 10 milioni. Stando alle ultime che arrivano dalla Spagna, l’argentino dovrebbe tornare già il prossimo giugno.

Non è infine escluso che, una volta riacquistato, il Real Madrid voglia rivenderlo immediatamente davanti ad un’offerta importante per due ragioni: sia per mettere a segno un’enorme plusvalenza per un calciatore cresciuto nelle proprie giovanili, ma anche per l’elevatissima concorrenza all’interno dell’organico di Carlo Ancelotti nel reparto avanzato.