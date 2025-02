Guai in vista per l’Inter: Ancelotti lo vuole subito al Real Madrid

Giungono nuove indiscrezioni dalla Spagna che vanno ad impattare sulle speranze di mercato dell’Inter. Il club nerazzurro, che anche quest’oggi ha osservato con grande interesse la brillante prestazione di Nico Paz contro la Fiorentina peraltro impreziosita anche da un gol, dovrà guardarsi la prossima estate dalla concorrenza del Real Madrid.

I blancos, che la scorsa estate lo hanno ceduto al Como a titolo definitivo per 6 milioni di euro, sono intenzionati ad esercitare l’articolata clausola di recompra presente sul suo contratto per riportarlo a Valdebebas. Quella di quest’oggi, nella vittoria esterna della formazione lombarda sulla Fiorentina, è stata l’ennesima partita di questa stagione in cui Nico Paz ha messo in mostra le sue impressionanti doti tecniche.

Da qui, stando a quanto riportato da Marca, la decisione di attivare già la prossima estate la clausola da 8 milioni per rivestirlo di blanco. A Madrid sono ampiamente soddisfatti dello spazio che il classe 2004 si è ritagliato con Fabregas e della crescita che ha evidenziato in così poco tempo. Nonostante la concorrenza agguerritissima nel reparto avanzato, Ancelotti avrebbe già chiesto ai suoi dirigenti di avviare le pratiche del suo ritorno.