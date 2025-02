Le probabili formazioni di Juventus-Inter: ritorna Dumfries

Nel 25° turno di Serie A, l’Inter sarà chiamata ad una sfida mai banale perché disputa una delle partite in trasferta più sentite della stagione. Si tratta del derby d’Italia da giocare sul campo della Juventus: il fischio d’inizio di questo incontro è in programma per domenica 16 febbraio alle ore 20:45.

I nerazzurri ancora una volta scenderanno in campo sapendo il risultato del Napoli che gioca prima rispetto a Lautaro Martinez e compagni. Per questo delicato confronto con la Juventus, Inzaghi ritrova Dumfries rientrato dopo la squalifica scontata nella gara di San Siro con la Fiorentina.

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Inter: