Juve-Inter, Inzaghi ha deciso su Thuram. Sorpasso definitivo in difesa

E’ stato un po’ il vero grande tema di questa settimana quello legato alle condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese, uscito alla mezz’ora di Inter-Fiorentina per una forte contusione alla caviglia sinistra, è stato in dubbio sino alle ultime ore prima di Juventus-Inter, big match di questa sera per la 25esima giornata di Serie A.

Stando agli ultimi aggiornamenti riportati da Calciomercato.com, gli ultimi provini del francese non hanno fornito le adeguate garanzie per consentire un suo impiego dal primo minuto. Nonostante qualcuno pensava che quella di Simone Inzaghi potesse essere una semplice pretattica, in realtà nascondeva una situazione ben diversa.

Thuram non è ancora al 100% e questa sera contro la Juventus partirà dalla panchina. Il dolore non è del tutto scomparso e per questa ragione sarà Mehdi Taremi a far coppia con Lautaro Martinez dal primo minuto. Vedremo se alla fine riuscirà a dare una mano ai compagni nel corso della partita, oppure se le sue condizioni non gli permetteranno di scendere in campo nel derby d’Italia di questa sera.

Per quanto riguarda infine l’altro grande ballottaggio in difesa, dovrebbe essere Francesco Acerbi a partire da titolare nel reparto arretrato a discapito di Stefan de Vrij. Il difensore è reduce da una prestazione enorme contro Moise Kean lo scorso lunedì sera ed ha dimostrato di star finalmente bene sotto l’aspetto fisico.