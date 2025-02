Come sta andando DAVVERO la stagione di Gudmundsson alla Fiorentina

Dopo essere stato per lunghi mesi il principale obiettivo di mercato dell’Inter, alla fine Albert Gudmundsson la scorsa estate ha ceduto alla corte serrata della Fiorentina. Rispetto alla strategia attendista dei nerazzurri, condizionati in entrata dalle mancate cessioni di Arnautovic e Correa, la viola è stata più risoluta con un’offerta adeguata alle richieste del Genoa.

Una sorta di delusione dal mercato per tanti tifosi dell’Inter che consideravano il fantasista islandese perfetto per le necessità tecniche della formazione di Simone Inzaghi. Dopo aver oltrepassato la metà di questa stagione, possiamo già tracciare un primo bilancio di quello che è stato il rendimento non proprio fortunato di Gudmundsson con la maglia della Fiorentina.

L’ex Genoa, già limitato da un paio di infortuni all’inizio della sua esperienza a Firenze, anche nel match di oggi perso contro il Como ha riportato un nuovo stop. Subentrato al 55′ nella ripresa, Gudmundsson è stato costretto ad alzare bandiera bianca circa venti minuti più tardi e lasciare il terreno di gioco per una brutta caduta. Dalle prime impressioni, pare si tratti di una contusione all’osso sacro.

Se confermato, questo sarebbe il terzo infortunio serio della sua prima stagione viola. Dopo un problema al polpaccio durante le prime settimane estive, Gudmundsson si è perso quasi due mesi di gioco per un infortunio muscolare al bicipite femorale. L’islandese, inoltre, si è perso di recente anche il match di recupero di campionato contro l’Inter per una brutta tonsillite.

Causa gli innumerevoli infortuni, l’ex attaccante del Genoa non è mai riuscito davvero ad entrare in condizione. Da qui derivano i numeri al di sotto di quelle che erano state le sue aspettative all’arrivo a Firenze: 820 minuti di gioco tra tutte le competizioni, cinque gol (tra cui una doppietta alla Lazio) ed un solo assist all’attivo.

In attesa di scoprire se riuscirà a migliorare il suo contributo alla Fiorentina, la domanda sorge spontanea: il suo mancato approdo in maglia nerazzurra la scorsa estate, ad oggi, va davvero considerato come un rimpianto di mercato per l’Inter?