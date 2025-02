Le formazioni UFFICIALI di Juve-Inter: la scelta su Thuram

Tutto pronto finalmente per il fischio d’inizio di Juventus-Inter, l’attesissimo derby d’Italia di questa 25esima giornata di Serie A. Spazzati via gli ultimissimi dubbi sia da una parte che dall’altra con le formazioni ufficiali appena diffuse da Thiago Motta e Simone Inzaghi per il match dell’Allianz Stadium.

Tra i nerazzurri, confermate le impressioni delle ultime ore: solamente panchina per Marcus Thuram a causa della forte contusione alla caviglia sinistra rimediata lunedì sera contro la Fiorentina. Al suo posto scelto Mehdi Taremi che farà coppia dal primo minuto con Lautaro Martinez in attacco. Da capire se il francese avrà spazio a gara in corso, oppure se non sarà in condizione di prendere parte al match.

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Inter: