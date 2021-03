Le probabili formazioni di Inter-Atalanta: Vidal sorpassa Eriksen, Lautaro torna in avanti

Potrebbe essere Arturo Vidal l’asso nella manica di Antonio Conte in vista del match di questa sera tra Inter e Atalanta. Il centrocampista cileno non gioca un incontro dal primo minuto dallo scorso cinque febbraio, quando contro la Fiorentina fu costretto a lasciare il campo nella ripresa per via di una forte contusione al ginocchio.

Da allora l’ex Barcellona ha recuperato senza troppa fretta, favorendo la crescita e l’esplosione di Christian Eriksen, divenuto difatti un titolare aggiunto in questa squadra. Ma stasera, come preannunciato da La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, il guerriero dovrebbe riprendersi il suo posto in mezzo al campo al fianco di Barella e Brozovic. Queste le probabili formazioni di Inter-Atalanta:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, Lautaro, Lukaku. All. Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini

