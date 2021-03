Dove vedere Inter-Atalanta, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Atalanta in diretta TV e streaming

Dopo la vittoria ottenuta in trasferta a Parma per 1-2, l’Inter torna a San Siro in uno scontro diretto molto temuto contro l’Atalanta. La formazione di Gian Piero Gasperini ha recuperato Duvan Zapata dall’infortunio rimediato in Champions League e in campionato è reduce da un ottimo stato di forma. Sarà sicuramente una partita avvincente tre due squadre che giocano un calcio molto diretto e senza esclusione di colpi. Ma andiamo a vedere tutte le informazioni su come e dove vedere Atalanta-Inter.

Informazioni utili per seguire Inter-Atalanta

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva lunedì 8 marzo alle 20:45 da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e sul canale numero 251 del satellite. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Su Passione Inter, come di consueto, sarà possibile seguire il pre partita, la diretta del match e il post partita sui canali social di Passione Inter e sul sito.

I TOP&FLOP DI PARMA-INTER >>>