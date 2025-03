Date e orari dei due derby Inter-Milan in Coppa Italia

Il calendario del mese di aprile dell’Inter sarà molto intasato e ricco di partite determinanti per il resto della stagione nerazzurra, come ad esempio il doppio impegno contro il Bayern Monaco per i quarti di finale di Champions League.

Ci sarà però anche la doppia sfida della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan che metterà di fronte per la quarta e la quinta volta in stagione le due formazioni meneghine. Sono stati annunciati ufficialmente date ed orari di questi due attesi match a San Siro.

La gara d’andata sarà in casa dei rossoneri e si disputerà mercoledì 2 aprile alle 21 mentre la partita di ritorno si giocherà esattamente tre settimane dopo: mercoledì 23 aprile ancora alle 21. Chi tra Inter e Milan riuscirà ad accedere alla finale di Coppa Italia incontrerà la vincente di Empoli-Bologna.