Questo pomeriggio la Lega Serie A ha ufficializzato gli impegni del mese di aprile, definendo anticipi e posticipi del campionato fino alla 33esima giornata. Confermando le anticipazioni di questo pomeriggio, l’Inter dovrà scendere in campo per la domenica di Pasqua, nella sfida in programma contro il Bologna al Dall’Ara.

Questi tutti gli appuntamenti della formazione di Simone Inzaghi già confermati tra fine marzo e aprile, un mese assurdo che vedrà l’Inter scendere in campo praticamente ogni 72 ore:

29ª giornata | domenica 16 marzo, ore 20:45 Atalanta-INTER

30ª giornata | domenica 30 marzo, ore 18:00 INTER-Udinese

Semifinale andata Coppa Italia | Mercoledì 2 aprile ore 21:00 Milan-INTER

31ª giornata | Sabato 5 aprile, ore 18:00 Parma-INTER

Andata quarti di finale UCL | Martedì 8 aprile ore 21:00 Bayern Monaco-INTER

32ª giornata | Sabato 12 aprile, ore 18:00 INTER-Cagliari

Ritorno quarti di finale UCL | Mercoledì 16 aprile ore 21:00 INTER-Bayern Monaco

33ª giornata | domenica 20 aprile, ore 18 Bologna-INTER

Semifinale ritorno Coppa Italia | Mercoledì 23 aprile ore 21:00 INTER-Milan