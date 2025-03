Dalla Spagna: Arda Guler-Nico Paz, intreccio Inter-Real Madrid

Nella prossima sessione di mercato estiva l’Inter dovrà cercare di ringiovanire la sua rosa, come desiderato dal fondo Oaktree ma anche di non perdere qualità per continuare a competere ai massimi livelli in Italia ed Europa.

Dovranno quindi essere scovati dei giocatori giovani ma di grande talento che possono crescere grazie a mister Simone Inzaghi ed essere guidati dai compagni più esperti. Due grossi obiettivi che rispechianno queste caratteristiche sono Nico Paz e Arda Guler.

Il primo sta facendo meraviglie quest’anno in Serie A con il Como mentre il secondo potrebbe cambiare aria per non far più panchina al Real Madrid. Come riporta Cadena Ser, i Blancos in questo momento sarebbero dell’idea di riprendersi l’argentino, visto che godono di una clausola di riacquisto dal Como.

A quel punto per il giovane turco classe 2005 potrebbero davvero aprirsi le porte dell’Inter visto che vorrebbe giocare in Serie A. Per il cartellino di Arda Guler ci sarà comunque una trattativa non semplice visto che il Real Madrid non vorrebbe perderne il controllo.