Lautaro ripunta al Pallone d’Oro: tre mosse pronte

Lo scorso anno, al termine di una strepitosa stagione caratterizzata dalla vittoria dello Scudetto e della Copa America (entrambe concluse da capocannoniere), Lautaro Martinez si è dovuto accontentare di un settimo posto nella classifica finale del Pallone d’Oro.

Quest’anno però l’attaccante di Inter e Argentina può tentare di riprovarci, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano propone tre passaggi da non sbagliare per il capitano nerazzurro che dovrà trascinare i suoi compagni in questi ultimi mesi della stagione verso grandi traguardi.

Se Lautaro dovesse riuscire a vincere lo Scudetto e poi a coronare i sogni Champions League e Mondiale per Club diventerebbe un forte candidato per il Pallone d’Oro, pur avendo fin qui segnato meno gol della passata stagione. La speranza di tutti i tifosi interisti è che il numero 10 se le sia tenuti per questi mesi decisivi.