Corsa Scudetto: Inter, Napoli e Atalanta, ecco i calendari a confronto

Domani scendono in campo tutte e tre le squadre che sono attualmente in lotta per lo Scudetto in Serie A in quella che sarà la 29^ giornata di campionato. Quando restano quindi da giocare solo gli ultimi dieci turni, vediamo un confronto dei calendari di Inter, Napoli e Atalanta.

L’Inter nelle ultime dieci partite di campionato giocherà contro: Atalanta (trasferta), Udinese, Parma (trasferta), Cagliari, Bologna (trasferta), Roma, Verona, Torino (trasferta), Lazio, Como (trasferta).

Il Napoli invece dovrà sfidare ancora: Venezia (trasferta), Milan, Bologna (trasferta), Empoli, Monza (trasferta), Torino, Lecce (trasferta), Genoa, Parma (trasferta), Cagliari.

Infine l’Atalanta ha in calendario ancora le seguenti gare: Inter, Fiorentina (trasferta), Lazio, Bologna, Milan (trasferta), Lecce, Monza (trasferta), Roma, Genoa (trasferta), Parma.