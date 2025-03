“L’Inter ha tutto per Scudetto e Champions”: che elogio dal grande ex

Alla vigilia di un big match che può essere decisivo per le sorti dello Scudetto come Atalanta-Inter, sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport viene proposta un’intervista ad un grande doppio ex come Christian Vieri.

L’ex centravanti delle due squadre nerazzurre ha elogiato sia la squadra di Inzaghi che quella di Gasperini, facendo grandi complimenti alla produzione offensiva degli attaccanti di entrambe le squadre. Soprattutto per l’Inter, Vieri ha speso parole al miele.

“In TV non ho detto che l’Inter è favorita perché non voglio gufare Inter, e se dico Inter la gufo. Però ora mi sbilancio: l’Inter ha tutto per vincere campionato e Champions. Ha due giocatori, non giocatorini, per ruolo e non tutti in Europa hanno una rosa così”, questo è uno degli elogi principali dell’ex numero 32 interista.

Vieri ha poi chiuso dicendo anche che a Lookman e Retegui preferisce la coppia formata da Thuram e Lautaro: “Cattiva questa domanda. Dopo aver sospirato dico Lautaro e Thuram: più esperienza internazionale, giocano da più tempo ad alto livello, anche in nazionale. Sono pronti da qualche anno”.