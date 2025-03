Bologna-Inter il giorno di Pasqua: scenario quasi inedito

In un calendario già folle e ricco di appuntamenti, l’Inter potrebbe clamorosamente ritrovarsi in campo anche il giorno di Pasqua. La Lega Serie A, infatti, potrebbe essere costretta a mettere in calendario la sfida della 33esima giornata di campionato del Dall’Ara tra Bologna-Inter nella giornata di domenica 20 aprile.

Questo, come spiegato da Calciomercato.com, a causa dei tantissimi impegni sul calendario nerazzurro nel mese di aprile. La squadra di Simone Inzaghi sarà infatti impegnata sia mercoledì 16 aprile – nel ritorno dei quarti di Champions League con il Bayern Monaco – che quello successivo, vale a dire mercoledì 23 aprile nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.

In questo scenario, la Lega starebbe pensando di calendarizzare la sfida tra Bologna-Inter in mezzo ai due impegni, per non sovraccaricare eccessivamente le due squadre. Anche i rossoblù, infatti, saranno impegnati nel match di ritorno di semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli che con ogni probabilità verrà fissato per giovedì 24 aprile.

Esistono due soli precedenti nella storia della Serie A di match disputati nel giorno di Pasqua, di cui uno riguarda proprio i nerazzurri. Si tratta di Perugia-Inter 2-3 dell’11 aprile 2004, e di Reggina-Udinese 0-2 del 12 aprile 2009. In caso di conferma, l’Inter diverrebbe l’unica squadra nella storia del campionato ad aver giocato in due diverse occasioni a Pasqua.