Inzaghi sfida ancora Gasperini: i precedenti sono FAVOREVOLI

Nelle ultime partite tra Atalanta ed Inter ad esultare sono spesso stati i nerazzurri di Milano che in questa stagione vantano ben due vittoria su due: la prima nella gara d’andata e la seconda nella semifinale di Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita.

L’ultima sconfitta dell’Inter contro la formazione bergamasca risale al 2018 e soprattutto è reduce da sette vittorie di fila tutte quante targate Simone Inzaghi che sta diventando una sorta di bestia nera per il collega (ed ex della partita) Gian Piero Gasperini.

Questa sera però la posta in palio sarà ancora più alta del solito visto che si sfidano la terza e la prima della classifica in Serie A con lo Scudetto in palio ed essendo arrivati a sole dieci giornate dalla fine del campionato ogni punto è ormai molto pesante, ancora di più se si tratta di uno scontro diretto.