Svelato il PREZZO di Castro: ecco la richiesta del Bologna all’Inter

Nella lista obiettivi dell’Inter per la prossima sessione di mercato estiva ci sono diversi giovani talenti che la società sta seguendo per perseguire la strategia di ringiovanimento della rosa visto che Oaktree ha chiesto di abbassare l’età media della prima squadra nerazzurra.

Al tecnico Simone Inzaghi serviranno quindi nuovi giovani talenti da integrare al suo gruppo ma che siano comunque giocatori di qualità per non perdere il livello di competizione attuale. Tra questi c’è senza dubbio Santiago Castro, attaccante classe 2004 che sta facendo molto bene con la maglia del Bologna.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe stato fissato un prezzo ben preciso per il cartellino dell’argentino. Il Bologna infatti chiederebbe in estate non meno di 30 milioni di euro per la cessione di Castro ma, se dovesse concludere la stagione in crescendo, il prezzo potrebbe anche salire per l’Inter.