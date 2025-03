Il budget dell’Inter per il mercato. Nico Paz: come stanno le cose

Dai colleghi di Sportitalia arrivano importanti novità sul prossimo mercato dell’Inter. Secondo quanto riportato, pare infatti che quest’estate la società nerazzurra potrà finalmente di nuovo fare mercato investendo i capitali che ha guadagnato nelle ultime competizioni europee e non solo. Si tratta di una novità perché il club di viale della Liberazione non dovrà più finalmente dipendere solo dalle cessioni.

Gli uomini mercato dell’Inter dovrebbero essere in grado di poter spendere tra i 50 e i 70 milioni di euro nel corso della sessione estiva. Il primo obiettivo della società nerazzurra sarà quello di ringiovanire la rosa di cui dispone Simone Inzaghi per seguire la linea dettata da Okatree che vuole abbassare di molto l’età media, visto che è una delle più alte sia in Italia che in Europa.

Sempre secondo i colleghi di Sportitalia, i nerazzurri sono anche nella posizione di poter rifiutare eventuali ricche offerte da 70-80 milioni per i suoi leader come Barella e Bastoni, a differenza di quanto fatto dal Milan con Tonali. Sul fronte delle entrate il principale nome seguito e segnato in cima alla lista di mercato di Ausilio e Marotta è sempre quello di Nico Paz del Como.

Il talento argentino classe 2004 è ormai da mesi un pupillo di tutta la dirigenza nerazzurra e anche il vice-presidente Javier Zanetti si è attivato per agevolare l’affare, parlando con la famiglia del trequartista suo connazionale. Il problema resta quello di convincere il Real Madrid che ha una clausola di recompra che potrà esercitare tra il 2025 e il 2027: difficile che i Blancos si facciano scappare un talento del genere.