Non è un mistero che Nico Paz sia uno degli obiettivi principali dell’Inter per la prossima campagna di mercato. Il fantasista del Como è uno dei talenti più in vista della Serie A e i nerazzurri sono al lavoro già da tempo per provare ad anticipare la concorrenza.

Il più attivo in questo senso è sicuramente Javier Zanetti. Il corteggiamento del vicepresidente dell’Inter è costante e nell’ultima giornata di Serie A è stato visto allo stadio Sinigallia di Como per seguire da vicino Nico Paz. Importante in questo senso è l’amicizia con il padre Pablo, ai tempi compagno di nazionale dell’ex capitano nerazzurro.

Il pressing di Zanetti, però, continua e dopo la presenza allo stadio, il capitano nerazzurro ha invitato la famiglia Paz a cena nel suo ristorante a Milano. Una corte importante, che potrebbe aiutare l’Inter nell’investimento. Per convincere il Como, come scrive calciomercato.com, servirà un’offerta da 25-30 milioni di euro.

Real Madrid su Nico Paz: c’è un fattore decisivo

Sullo sfondo, tuttavia, c’è sempre il Real Madrid, che vanta un diritto di recompra e anche una clausola del 50% sulla rivendita, che potrebbe avere un peso decisivo sul destino del giocatore. Come sottolinea sempre calciomercato.com, c’è un fattore che potrebbe fare la differenza per l’Inter.

Si tratta della volontà di Nico Paz. Se il giocatore manifestasse il suo desiderio forte di non voler tornare sotto contratto con il club spagnolo, allora il suo trasferimento potrebbe risultare più semplice. La strada è ancora lunga, ma i nerazzurri sono già al lavoro per arrivare al traguardo in tempo.