Le formazioni UFFICIALI di Inter-Feyenoord: cambi in tutti i reparti

L’Inter dopo aver vinto 0-2 in Olanda ospita questa sera il Feyenoord a San Siro per il match di ritorno degli ottavi di Champions League. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi deve fare i conti con una lunga lista di infortunati e anche con delle naturali rotazioni, visti i tanti impegni. Per questa ragione ha fatto in tutti i reparti diversi cambi nell’undici titolare per questa sera.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Feyenoord: