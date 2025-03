Chiamato a sostituire l’infortunato Yann Sommer nelle ultime settimane, Josep Martinez ha dimostrato di poter essere perfettamente all’altezza del ruolo per cui è stato ingaggiato dall’Inter la scorsa estate. Lo spagnolo, che sino allo scorso febbraio aveva collezionato una sola presenza in Coppa Italia, ha giocato da titolare gli ultimi incontri tra campionato e Champions League.

L’ex Genoa ha spazzato via qualsiasi tipo di dubbio sul suo conto, dimostrandosi molto abile sia tra i pali che nel gioco con i piedi. A sorprendere, in particolare, è stata l’incredibile sicurezza trasmessa da Martinez a tutta la squadra specialmente sulle uscite alte.

Progressi che non sono passati inosservati in Spagna, soprattutto allo sguardo sempre vigile del commissario tecnico Luis de la Fuente. Come riferito dal diario Marca, infatti, il selezionatore starebbe pensando di concedere una chance al portiere in Nazionale. Difficilmente il nome di Martinez apparirà nell’elenco dei convocati della Spagna per gli impegni di marzo, ma la considerazione nei suoi confronti è salita a dismisura nelle ultime settimane.