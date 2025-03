Dove vedere Inter-Feyenoord, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Feyenoord in diretta TV e streaming

L’Inter cercherà il pass per i quarti di finale di Champions League nel match di ritorno degli ottavi da giocare in casa a San Siro contro il Feyenoord. Dopo aver giocato la gara d’andata al De Kuip in terra olandese, i nerazzurri avranno a disposizione la seconda e decisiva partita di questo confronto in casa.

Il calcio d’inizio di Inter-Feyenoord è in programma per martedì 11 marzo alle ore 21.

Probabili formazioni Inter-Feyenoord

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Feyenoord:

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Milambo, Moder, Ivanusec; Hadj Moussa, Carranza, Paixao. Allenatore: Robin Van Persie.

Informazioni utili per seguire il match di ritorno Inter-Feyenoord

Inter-Feyenoord sarà trasmessa stasera alle 21 in diretta esclusiva da Sky, sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e sarà disponibile anche in 4K (214).

Inter-Feyenoord, inoltre, sarà visibile sulla piattaforma Sky Go e sarà trasmessa in streaming anche da Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Feyenoord in diretta insieme a voi!